Біля села на Миколаївщині впала і не розірвалася російська авіабомба ФАБ-500
Нещодавно мешканці Первомайської громади Миколаївського району виявили поблизу одного з сіл російську авіабомбу ФАБ-500. Смертоносний фугасний снаряд ліквідували піротехніки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Фахівці обережно вилучили ворожий ФАБ-500 за допомогою маніпулятора та транспортували.
"В подальшому його знищено шляхом контрольованого підриву", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили авіаційну ракету Х-101, яка не вибухнула після падіння. Її знайшли неподалік одного з сіл.
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