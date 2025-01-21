Біля села на Миколаївщині впала і не розірвалася російська авіабомба ФАБ-500

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Нещодавно мешканці Первомайської громади Миколаївського району виявили поблизу одного з сіл російську авіабомбу ФАБ-500. Смертоносний фугасний снаряд ліквідували піротехніки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Фахівці обережно вилучили ворожий ФАБ-500 за допомогою маніпулятора та транспортували.

"В подальшому його знищено шляхом контрольованого підриву", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сумщині вибухотехніки знешкодили авіаційну ракету Х-101, яка не вибухнула після падіння. Її знайшли неподалік одного з сіл.