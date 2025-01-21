Росіяни атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: постраждали працівники
Через ранкові обстріли залізничної інфраструктури Дніпропетровщини поранення дістали двоє залізничників. Окупанти атакували будівлю та рухомий склад
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.
"Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 21 січня російська армія атакувала Дніпро. В місті гриміли вибухи, є руйнування інфраструктури.
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