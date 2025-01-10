Окупанти влучили дроном по житловому будинку в Запоріжжі
У п'ятницю ввечері, 10 січня, окупаційні війська РФ атакували дроном Запоріжжя. Ворожий БпЛА влучив по приватному житловому будинку
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Понівечено покрівлю та вікна. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
На місці влучання працюють екстрені служби. Іван Федоров показав наслідки чергової атаки росіян.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю 8 січня збільшилася до 127. Наразі до лікарень госпіталізували 74 людей.
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