Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік

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Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Відомо, що загарбники вдарили по Херсону близько 10:00.

"Мінно-вибухову травму та уламкове поранення спини отримав 43-річний чоловік. Його доправлено до лікарні для надання меддопомоги", – йдеться в повідомленні.

Роман Мрочко констатував, що, на жаль, ліквідація наслідків російських обстрілів Херсона – це безперервний процес. Він показав, як у місті наводять лад після чергової атаки російських терористів.

Нагадаємо, на Херсонщині за добу через обстріли загинула одна людина, ще 16 осіб поранені.