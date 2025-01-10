Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік
Сьогодні, 10 січня, російські окупанти атакували Херсон дроном. Внаслідок ворожого удару постраждав цивільний
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Відомо, що загарбники вдарили по Херсону близько 10:00.
"Мінно-вибухову травму та уламкове поранення спини отримав 43-річний чоловік. Його доправлено до лікарні для надання меддопомоги", – йдеться в повідомленні.
Роман Мрочко констатував, що, на жаль, ліквідація наслідків російських обстрілів Херсона – це безперервний процес. Він показав, як у місті наводять лад після чергової атаки російських терористів.
Нагадаємо, на Херсонщині за добу через обстріли загинула одна людина, ще 16 осіб поранені.
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