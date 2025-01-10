03:05  10 січня
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
05:05  10 січня
Кинув зі сходів і бив ногами: киянин жорстоко вбив безпритульного собаку
08:55  10 січня
На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 15:00

Атака на Запоріжжя 8 січня: кількість потерпілих зросла до 127

10 січня 2025, 15:00
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю 8 січня збільшилася до 127. Наразі до лікарень госпіталізували 74 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров передає RegioNews.

Удар по Запоріжжю 8 січня став наймасштабнішою трагедією з 2022 року за кількістю постраждалих. Загинули 13 цивільних.

"Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня. До 74 збільшилася кількість госпіталізованих. У важкому стані 12 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", – уточнив Іван Федоров.

Нагадаємо, 8 січня вдень російські війська вдарили авіабомбою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відео.

РФ війна обстріли загиблі Запоріжжя постраждалі авіаудар Федоров Іван Сергійович
Росіяни атакували дронами Семенівку на Чернігівщині: виникли пожежі, поранена жінка
10 січня 2025, 10:18
Росіяни атакували безпілотником Миколаїв: є поранений
10 січня 2025, 08:28
Удар КАБами по Херсону: кількість постраждалих зросла
09 січня 2025, 14:26
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
"Наловили" на чверть мільйона: у Дніпрі впіймали браконьєрів
10 січня 2025, 16:24
Розлив мазуту у Чорному морі: чи є загроза для одеського узбережжя
10 січня 2025, 16:11
Нардепи вимагають звільнити міністра енергетики Германа Галущенка: що відомо
10 січня 2025, 16:00
Черговий зрадник: у Херсоні затримали чоловіка, що корегував обстріли міста
10 січня 2025, 15:58
Нардеп Тищенко знову не з'явився на суд, бо був на засіданні Верховної Ради
10 січня 2025, 15:40
Окупанти оштрафували кримчанина за "пропаганду ЛГБТ"
10 січня 2025, 15:33
На Львівщині чиновника викрили у "сміттєвій" корупції
10 січня 2025, 15:19
Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік
10 січня 2025, 14:45
На Запоріжжі розвідники знищили російську гармату разом з окупантами
10 січня 2025, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »