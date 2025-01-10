Атака на Запоріжжя 8 січня: кількість потерпілих зросла до 127

фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю 8 січня збільшилася до 127. Наразі до лікарень госпіталізували 74 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров передає RegioNews.

Удар по Запоріжжю 8 січня став наймасштабнішою трагедією з 2022 року за кількістю постраждалих. Загинули 13 цивільних.

"Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня. До 74 збільшилася кількість госпіталізованих. У важкому стані 12 постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", – уточнив Іван Федоров.

Нагадаємо, 8 січня вдень російські війська вдарили авіабомбою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відео.