Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами й артилерією: поранені 2 цивільних

фото: Сергій Лисак

Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи ударні дрони-камікадзе та важку артилерію. Внаслідок атак пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура, поранені дві людини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок російських атак пошкоджені три підприємства та п'ять приватних осель. Понівечені господарські споруди, десяток гаражів й авто. Також побиті лінії електропередач і газогін.

"Через обстріли у райцентрі постраждали двоє чоловіків – 46 та 74 років. Медики оцінюють їхній стан як середній", – йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що гучно також було у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, там люди не постраждали.

Нагадаємо, 9 січня, близько 16:10 російські військові атакували безпілотником Миколаїв. Постраждав 49-річний чоловік.