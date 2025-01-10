03:05  10 січня
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
05:05  10 січня
Кинув зі сходів і бив ногами: киянин жорстоко вбив безпритульного собаку
08:55  10 січня
На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 18:55

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами й артилерією: поранені 2 цивільних

10 січня 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
фото: Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи ударні дрони-камікадзе та важку артилерію. Внаслідок атак пошкоджена цивільна та промислова інфраструктура, поранені дві людини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок російських атак пошкоджені три підприємства та п'ять приватних осель. Понівечені господарські споруди, десяток гаражів й авто. Також побиті лінії електропередач і газогін.

"Через обстріли у райцентрі постраждали двоє чоловіків – 46 та 74 років. Медики оцінюють їхній стан як середній", – йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що гучно також було у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На щастя, там люди не постраждали.

Нагадаємо, 9 січня, близько 16:10 російські військові атакували безпілотником Миколаїв. Постраждав 49-річний чоловік.

РФ війна обстріли Дніпропетровська область Нікополь Лисак Сергій Петрович постраждалі Нікопольщина
Атака на Запоріжжя 8 січня: кількість потерпілих зросла до 127
10 січня 2025, 15:00
Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік
10 січня 2025, 14:45
Росіяни атакували дронами Семенівку на Чернігівщині: виникли пожежі, поранена жінка
10 січня 2025, 10:18
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
Прикордонники показали російські "шахеди" і "герберу", які збили на Сумщині
10 січня 2025, 19:10
Витік олії в Південний Буг через атаку РФ: у Миколаєві з річки відкачали майже 120 тонн масла
10 січня 2025, 18:20
У Полтаві чоловік побив незнайому жінку, яка відмовилася дати йому 10 гривень
10 січня 2025, 18:09
Працювали БпЛА та ракета "Нептун": Сили оборони уразили склад російських дронів на Ростовщині
10 січня 2025, 17:38
Митники виявили у посилці до Шотландії раритетний пожежний шолом
10 січня 2025, 17:15
На Сумщині спалахнула африканська чума свиней
10 січня 2025, 16:55
Смертельна ДТП у Херсоні: перед судом постане правоохоронець
10 січня 2025, 16:40
"Наловили" на чверть мільйона: у Дніпрі впіймали браконьєрів
10 січня 2025, 16:24
Розлив мазуту у Чорному морі: чи є загроза для одеського узбережжя
10 січня 2025, 16:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »