Оккупанты попали дроном по жилому дому в Запорожье

фото: Запорожская ОВА

В пятницу вечером, 10 января, оккупационные войска РФ атаковали дроном Запорожье. Вражеский БпЛА попал по частному жилому дому

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Изуродованы кровля и окна. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На месте попадания работают экстренные службы. Иван Фёдоров показал последствия очередной атаки россиян.

Напомним, сегодня стало известно, что количество пострадавших в результате авиаудара по Запорожью 8 января увеличилось до 127. В настоящее время в больницы госпитализировали 74 человек.