Удар КАБами по Херсону: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих через російський авіаудар по Херсону 9 січня збільшилась до девʼяти
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
"Швидка” доставила до лікарні 51-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та контузію.
Ще двом постраждалим – 63-річній жінці та 38-річному чоловіку – меддопомогу надали на місці. У них – теж вибухові травми і контузії.
Нагадаємо, 9 січня об 11:00 російські військові випустили по Херсону три керовані авіабомби. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.
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