фото: ОВА

Кількість постраждалих через російський авіаудар по Херсону 9 січня збільшилась до девʼяти

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

"Швидка” доставила до лікарні 51-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та контузію.

Ще двом постраждалим – 63-річній жінці та 38-річному чоловіку – меддопомогу надали на місці. У них – теж вибухові травми і контузії.

Нагадаємо, 9 січня об 11:00 російські військові випустили по Херсону три керовані авіабомби. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.