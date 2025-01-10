Атака на Запорожье 8 января: количество пострадавших возросло до 127
Количество пострадавших в результате авиаудара по Запорожье 8 января увеличилось до 127. В настоящее время в больницы госпитализировали 74 человека
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Удар по Запорожью 8 января стал самой масштабной трагедией с 2022 года по числу пострадавших.
"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января. До 74 увеличилось количество госпитализированных. В тяжелом состоянии 12 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – уточнил Иван Федоров.
Напомним, 8 января днем российские войска ударили авиабомбой по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Момент атаки россиян на город попал на видео.
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