Атака на Запорожье 8 января: количество пострадавших возросло до 127

фото: Запорожская ОВА

Количество пострадавших в результате авиаудара по Запорожье 8 января увеличилось до 127. В настоящее время в больницы госпитализировали 74 человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Удар по Запорожью 8 января стал самой масштабной трагедией с 2022 года по числу пострадавших.

"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января. До 74 увеличилось количество госпитализированных. В тяжелом состоянии 12 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – уточнил Иван Федоров.

Напомним, 8 января днем российские войска ударили авиабомбой по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Момент атаки россиян на город попал на видео.