Росіяни атакували безпілотником Миколаїв: є поранений

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В четвер, 9 січня, близько 16:10 російські військові атакували БпЛА Миколаїв. Вдень обстріляли Куцурубську громаду

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

У Миколаєві внаслідок влучання отримав поранення 49-річний чоловік. Він госпіталізований, наразі стан стабільний, надається вся необхідна меддопомога.

Також вдень, близько 12:04, окупанти здійснили артилерійський обстріл по Куцурубській громаді.

"Внаслідок обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Електропостачання відновлено. Крім того, за день громада була тричі атакована дронами типу FPV. Постраждалих немає", – повідомив Кім.

Нагадаємо, вдень 9 січня російські військові вдарили по Харковубезпілотниками типу "Молнія".