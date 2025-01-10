Росіяни атакували безпілотником Миколаїв: є поранений
В четвер, 9 січня, близько 16:10 російські військові атакували БпЛА Миколаїв. Вдень обстріляли Куцурубську громаду
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
У Миколаєві внаслідок влучання отримав поранення 49-річний чоловік. Він госпіталізований, наразі стан стабільний, надається вся необхідна меддопомога.
Також вдень, близько 12:04, окупанти здійснили артилерійський обстріл по Куцурубській громаді.
"Внаслідок обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, господарську будівлю та лінію електропередач. Електропостачання відновлено. Крім того, за день громада була тричі атакована дронами типу FPV. Постраждалих немає", – повідомив Кім.
Нагадаємо, вдень 9 січня російські військові вдарили по Харковубезпілотниками типу "Молнія".