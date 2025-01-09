ілюстративне фото: прокуратура

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Один з дронів поцілив по цивільному підприємству у Немишлянському районі міста. Пошкоджена одна будівля, у сусідній вибиті шибки, пожежі немає.

До медиків з гострою реакцією на стрес звернувся один чоловік. Госпіталізації він не потребує.

Інший удар дроном "Молнія" стався по приватному сектору Немишлянського району. За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає. Постраждало одне приватне авто. Місце прильоту обстежують фахівці.

Нагадаємо, 9 січня об 11:00 російські військові випустили по Херсону три керовані авіабомби. Постраждали девʼятеро людей.