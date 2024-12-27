Шмыгаль показал последствия российской атаки на энергетический объект в Запорожье

фото: Denys_Smyhal

В Запорожье серьезно поврежден энергетический объект, который атаковали россияне

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Он показал последствия вражеских обстрелов. Премьер также заявил, что Кабмин направил на усиление защиты энергосистемы Украины более 10 млрд. грн.

"Энергетическая инфраструктура постоянно находится под российским обстрелом. Особенно страдают прифронтовые регионы. Ради минимизации повреждений мы реализуем проекты строительства систем защиты вокруг энергообъектов. Это приоритетная задача для каждого региона", - добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.