Росіяни атакували Запоріжжя балістикою: є руйнування промислової інфраструктури

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У ніч на 27 грудня російська армія завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Зафіксовані руйнування об'єкта промисловості.

"Ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області. Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань встановлюються", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Різдво російські окупаційні війська завдали 255 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.