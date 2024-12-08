Росіяни скинули з дрона вибухівку на житловий будинок у Херсоні

фото: ДСНС

Російські військові у ніч на 8 грудня з дрона здійснили атаку по житловому будинку у Херсоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Як розповіли у рятувальному відомстві, внаслідок скидання снаряда з безпілотника у приватному будинку виникла масштабна пожежа - вогонь охопив весь дах будівлі.

Рятувальникам вдалося погасити пожежу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів у ніч проти 8 грудня постраждала жінка.