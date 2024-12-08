У поліції показали наслідки нічної дронової атаки на Київщині

фото: поліція

Внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 8 грудня є пошкодження будівель у одному з населених пунктів Київської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, був пошкоджений приватний будинок, два господарські приміщення та теплиця.

Інформації про постраждалих внаслідок дронової атаки на Київщині не надходило.

Нагадаємо, у ніч проти 8 грудня російські війська випустили по Україні 74 дрони. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях.

Через падіння уламків російського дрона отримала поранення жителька Дніпропетровської області.