фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну загинули 43 тисячі українських військових

Відповідна заява президента була оприлюднена на його сторінках у соцмережах.

"Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", - зазначив він.

Також президент повідомив, що зафіксовано 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. При цьому він наголосив, що в українській армії приблизно 50% поранених повертаються на службу. Також у цю статистику входять легкі та повторні поранення.

Президент зазначив, що в Україні, на відміну від Росії, високий рівень розвитку фронтової медицини.

Водночас, за даними Зеленського, російські втрати у війні перевищують 750 тисяч людей - 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч поранених.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентами України та Франції заявив, що Володимир Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з Росією задля припинення війни.