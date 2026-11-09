У Києві через ДТП ускладнений рух на перехресті двох вулиць
У Києві 9 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної. Через аварію рух транспорту на цій ділянці ускладнений
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У звʼязку з ДТП на перехресті вулиць Стеценка та Газопровідної, рух транспорту ускладнений", - йдеться у повідомленні.
Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи.
Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.
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