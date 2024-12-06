Через російські обстріли поранені ще двоє жителів Херсонщини

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Сьогодні, 6 грудня, окупанти знову атакували селище Антонівка Херсонського району і село Зміївка Бериславського району. Постраждали дві людини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що вранці росіяни атакували цивільного в Антонівці з безпілотника.

"46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба, рук та ніг", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу Зміївки постраждала 48-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ніг. Наразі лікарі надають допомогу потерпілим.

Нагадаємо, у пʼятницю, 6 грудня, російські військові скинули вибухівку з дрона на селище Антонівка Херсонського району. Під приціл ворога потрапила 62-річна жінка.