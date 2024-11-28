Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: є постраждалі та руйнування

фото: Запорізька ОВА

Минулої доби російські війська завдали 349 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждали троє мирних мешканців, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше шість житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"61-річна жінка та чоловіки 29 й 58 років поранені внаслідок російських атак по Василівському району", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни обстріляли автомобіль із хлібом, який прямував до прифронтових сіл на Запоріжжі. Поранений водій.