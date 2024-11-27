На Запоріжжі росіяни атакували автомобіль, який віз хліб у прифронтові села: водія ушпиталили
Сьогодні, 27 листопада, російські окупанти обстріляли автомобіль із хлібом, який прямував до прифронтових сіл. Водій машини дістав поранення
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він констатував, що російські терористи продовжують цинічно "полювати" на мешканців прифронтових територій.
"Сьогодні fpv-дроном атакували авто, яке возить хліб у прифронтові села. Водій з травмами доставлений в лікарню", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 26 листопада, російські окупанти вдарили FPV-дроном по автівці у Василівському районі. Машина згоріла ущент.
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