Ракетний удар по Одещині: пошкоджені житлові будинки, постраждала людина

фото: Олег Кіпер

У четвер вранці, 28 листопада, російська армія завдала ракетного удару по Одещині. Постраждала людина, є руйнування

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина. Також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням", — йдеться у повідомленні.

Олег Кіпер додав, що в Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки на Рівненщині понад 280 тисяч споживачів залишилися без світла. В області наявні перебої з водопостачанням.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.