Россияне ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: есть пострадавшие и разрушения

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 349 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере шесть жилых домов и объектов инфраструктуры.

"61-летняя женщина и мужчины 29 и 58 лет ранены в результате российских атак по Васильевскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября россияне обстреляли автомобиль с хлебом, который направлялся в прифронтовые деревни в Запорожье. Раненый водитель.