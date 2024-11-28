Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 14 цивільних

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Протягом минулої доби, 27 листопада, російські війська обстрілювали 11 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 14 мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Берислав, Антонівка, Золота Балка, Станіслав, Веселе, Білозерка, Милове, Дудчани, Зміївка та Комишани.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 14 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили сім багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили гаражі й приватні автомобілі.

Нагадаємо, 27 листопада російські військові вдарили по селищам Антонівка та Кіндійка Херсонського району. Внаслідок атаки дрона постраждали мирні жителі.