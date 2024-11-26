Росіяни вдарили по Запорізькій області: постраждав цивільний
Протягом минулої доби, 25 листопада, російські війська завдали 285 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів є постраждалий, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"74-річний чоловік отримав поранення внаслідок російських атак по Пологівському району. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- авіаційний удар по Новодарівці.
- 148 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Малинівку, Білогір'я, Новодарівку та Ольгівське.
- 16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 120 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 25 листопада у Запоріжжі постраждав 13-річний хлопчик.
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