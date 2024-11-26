Россияне ударили по Запорожской области: пострадал гражданский
За прошедшие сутки, 25 ноября, российские войска нанесли 285 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов есть пострадавший, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"74-летний мужчина получил ранения в результате российских атак по Пологовскому району. Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате атаки российских дронов в ночь на 25 ноября в Запорожье пострадал 13-летний мальчик.
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