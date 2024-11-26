У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок 26 листопада армія РФ тримає в акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі кораблі РФ відсутні.
Нагадаємо, партизани "засвітили" базу ППО росіян в тимчасово окупованому Криму.
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