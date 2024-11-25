фото ілюстраційне: ДСНС

Внаслідок атаки російських дронів у ніч проти 25 листопада у Запоріжжі постраждав 13-річний хлопчик

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За словами голови адміністрації, десятки "шахедів" були зафіксовані у небі над Запоріжжям. Частина з них атакували місто, частина - рухалась у інші регіони України.

Також відомо, що у місті внаслідок атаки ворожих безпілотників вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

"Поранена одна дитина - за уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик", - зазначив Федоров.

Дитині медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, вночі 25 листопада окупанти атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури.