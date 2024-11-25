Нічна атака Shahed на Запоріжжя: поранення дістала дитина
Внаслідок атаки ворожих ударних дронів на Запоріжжя в ніч на 25 листопада постраждали дитина. Окупанти продовжують бити по місту БпЛА
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, станом на першу годину ночі відомо про одну поранену дитину.
"Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 25 листопада окупанти атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури.
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