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25 ноября 2024, 07:09

Массированная атака дронов на Запорожье: ОВА уточнила данные о последствиях

25 ноября 2024, 07:09
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фото иллюстративное: ГСЧС
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В результате атаки российских дронов в ночь на 25 ноября в Запорожье пострадал 13-летний мальчик

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По словам главы администрации, десятки "шахедов" были зафиксированы в небе над Запорожьем. Часть из них атаковали город, часть – двигалась в другие регионы Украины.

Также известно, что в городе в результате атаки вражеских беспилотников взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.

"Ранен один ребенок - по уточненным данным от медиков это тринадцатилетний мальчик", - отметил Федоров.

Ребёнку медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.

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