Массированная атака дронов на Запорожье: ОВА уточнила данные о последствиях
В результате атаки российских дронов в ночь на 25 ноября в Запорожье пострадал 13-летний мальчик
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По словам главы администрации, десятки "шахедов" были зафиксированы в небе над Запорожьем. Часть из них атаковали город, часть – двигалась в другие регионы Украины.
Также известно, что в городе в результате атаки вражеских беспилотников взрывной волной и обломками повреждены несколько частных домов и нежилое здание.
"Ранен один ребенок - по уточненным данным от медиков это тринадцатилетний мальчик", - отметил Федоров.
Ребёнку медики оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.