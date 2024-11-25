Росіяни масовано атакують Запоріжжя "шахедами": є пошкодження інфраструктури
У ніч на 25 листопада російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Атака окупантів триває
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні росіяни ввечері атакували Запоріжжя авіабомбою ФАБ-500.
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