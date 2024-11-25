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25 листопада 2024, 00:10

Росіяни масовано атакують Запоріжжя "шахедами": є пошкодження інфраструктури

25 листопада 2024, 00:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 25 листопада російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Атака окупантів триває

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні росіяни ввечері атакували Запоріжжя авіабомбою ФАБ-500.

РФ війна обстріли Запоріжжя БПЛА атака Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
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