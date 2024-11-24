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24 листопада 2024, 17:20

Внаслідок нової атаки дронів на Київщині виникла пожежа на підприємстві

24 листопада 2024, 17:20
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фото ілюстраційне: ДСНС
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Вдень, 24 листопада, російські війська здійснили чергову атаку дронами. Внаслідок атаки пошкоджене промислове підприємство на Київщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

Як розповів начальник обласної адміністрації, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті виникла пожежа. Рятувальники оперативно погасили вогонь.

За словами Кравченка, на підприємстві частково пошкоджена покрівля будівлі.

Люди внаслідок атаки не постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 листопада російські війська здійснили чергову дронову атаку. На Київщині працювала протиповітряна оборона, є знищені ворожі цілі. Фіксувалося падіння уламків.

Загалом протягом ночі та ранку сили ППО збили 50 ворожих дронів.

Київська область дрон шахед Кравченко Руслан Андрійович
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