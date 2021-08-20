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20 августа 2021, 08:46 239

На Запорожье случилось смертельное ДТП: погибли двое детей

20 августа 2021, 08:46 239
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Фото: из открытых источников
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В Запорожской области на автотрассе М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковушек в результате которого погибло 4 человека, среди них двое детей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Событие произошло около 4 часов ночи 20 августа между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района.

В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.

Напомним, что на Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП.

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