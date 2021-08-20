На Запорожье случилось смертельное ДТП: погибли двое детей
В Запорожской области на автотрассе М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковушек в результате которого погибло 4 человека, среди них двое детей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Событие произошло около 4 часов ночи 20 августа между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района.
В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении.
Напомним, что на Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП.
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