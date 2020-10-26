У Мелітополі обрали нового мера

Впевнену перемогу в першому турі отримав Іван Федоров

Впевнену перемогу в першому турі отримав Іван Федоров

Фото з відкритих джерел

На виборах мера Мелітополя переміг 32-річний Іван Федоров. Політик йшов від партії колишнього мера "Команда Сергія Мінька".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Рiа-Мелітополь".

У Мелітополі ТВК вже опрацювала 100% бюлетенів. Івана Федорова підтримали понад 60% виборців.

Федорову 32 роки. Раніше від входив до "Блоку Петра Порошенка", потім працював першим заступником голови області, призначеним Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, за даними екзит-полу Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі.