19:38  26 жовтня
Найбільше порушень на виборах зафіксовано у Київській області, - Геращенко
15:58  26 жовтня
У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста
18:17  26 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 18:50 2

У Мелітополі обрали нового мера

26 жовтня 2020, 18:50 2
Читайте также на русском языке
Впевнену перемогу в першому турі отримав Іван Федоров
Впевнену перемогу в першому турі отримав Іван Федоров
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На виборах мера Мелітополя переміг 32-річний Іван Федоров. Політик йшов від партії колишнього мера "Команда Сергія Мінька".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Рiа-Мелітополь".

У Мелітополі ТВК вже опрацювала 100% бюлетенів. Івана Федорова підтримали понад 60% виборців.

Федорову 32 роки. Раніше від входив до "Блоку Петра Порошенка", потім працював першим заступником голови області, призначеним Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, за даними екзит-полу Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі.

вибори мер Мелітополь результат Запорізька область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У ЦВК допустили, що другий тур виборів мера може відбутися в грудні
26 жовтня 2020, 18:10
"Слуги народу" подадуться в поліцію через порушення на виборчих дільницях
26 жовтня 2020, 17:40
Місцеві вибори відбулися прозоро та з дотриманням усіх процедур - ОБСЄ
26 жовтня 2020, 17:25
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »