У Мелітополі обрали нового мера
Впевнену перемогу в першому турі отримав Іван Федоров
Впевнену перемогу в першому турі отримав Іван Федоров
На виборах мера Мелітополя переміг 32-річний Іван Федоров. Політик йшов від партії колишнього мера "Команда Сергія Мінька".
Про це пише RegioNews з посиланням на "Рiа-Мелітополь".
У Мелітополі ТВК вже опрацювала 100% бюлетенів. Івана Федорова підтримали понад 60% виборців.
Федорову 32 роки. Раніше від входив до "Блоку Петра Порошенка", потім працював першим заступником голови області, призначеним Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, за даними екзит-полу Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі.
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