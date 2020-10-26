19:38  26 жовтня
Найбільше порушень на виборах зафіксовано у Київській області, - Геращенко
15:58  26 жовтня
У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста
18:17  26 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Мар`їнку
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 17:25 2

Місцеві вибори відбулися прозоро та з дотриманням усіх процедур - ОБСЄ

26 жовтня 2020, 17:25 2
Читайте также на русском языке
Були зафіксовані випадки зловживання повноваженнями і звинувачення у підкупі виборців
Були зафіксовані випадки зловживання повноваженнями і звинувачення у підкупі виборців
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

За даними міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, місцеві вибори в Україні загалом відбулися прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур.

Про це під час пресконференції повідомила голова місії зі спостереження за виборами Інгібйорг Сольрун Гісладоттір, передає RegioNews.

На обмеженій кількості виборчих дільниць, як відвідували представники Бюро демократичних інститутів і прав людини, під час проведення виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив загалом спокійно, в гарно організований та прозорий спосіб, всі процедури було дотримано”, - сказала вона.

Також очільниця місії додала, що це загальні висновки їхньої попередньої роботи.

Вона зазначила, що кандидати під час виборчої кампанії могли вільно провадити передвиборчу агітацію, однак були зафіксовані випадки зловживання повноваженнями, а також звинувачення у можливому підкупі голосів.

Інгібйорг додала, що процес підрахунку голосів був часто довготривалим, але здебільшого проводився у відповідному порядку та прозоро.

Також спостерігачі місії ОБСЄ фіксували, що на деяких дільницях не дотримувались соціальної дистанції, а в людей були відсутні засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, коли оприлюднять результати місцевих виборів.

ОБСЄ Місцеві вибори спостерігач результат брифінг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова Вінницької ОДА Борзов визнав свою поразку на виборах мера Вінниці
26 жовтня 2020, 17:12
У Луцьку відбудеться другий тур виборів мера
26 жовтня 2020, 16:20
У міськраді Харкова анонсували відеозвернення Кернеса до мешканців міста
26 жовтня 2020, 15:58
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Всі блоги »