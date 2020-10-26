Місцеві вибори відбулися прозоро та з дотриманням усіх процедур - ОБСЄ

Були зафіксовані випадки зловживання повноваженнями і звинувачення у підкупі виборців

Були зафіксовані випадки зловживання повноваженнями і звинувачення у підкупі виборців

Фото: Facebook

За даними міжнародних спостерігачів від ОБСЄ, місцеві вибори в Україні загалом відбулися прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур.

Про це під час пресконференції повідомила голова місії зі спостереження за виборами Інгібйорг Сольрун Гісладоттір, передає RegioNews.

На обмеженій кількості виборчих дільниць, як відвідували представники Бюро демократичних інститутів і прав людини, під час проведення виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив загалом спокійно, в гарно організований та прозорий спосіб, всі процедури було дотримано”, - сказала вона.

Також очільниця місії додала, що це загальні висновки їхньої попередньої роботи.

Вона зазначила, що кандидати під час виборчої кампанії могли вільно провадити передвиборчу агітацію, однак були зафіксовані випадки зловживання повноваженнями, а також звинувачення у можливому підкупі голосів.

Інгібйорг додала, що процес підрахунку голосів був часто довготривалим, але здебільшого проводився у відповідному порядку та прозоро.

Також спостерігачі місії ОБСЄ фіксували, що на деяких дільницях не дотримувались соціальної дистанції, а в людей були відсутні засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, коли оприлюднять результати місцевих виборів.