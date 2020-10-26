У ЦВК допустили, що другий тур виборів мера може відбутися в грудні

Причиною затримки можуть стати судові позови кандидатів

Причиною затримки можуть стати судові позови кандидатів

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Центральна виборча комісія вважає, що другий тур виборів мерів у деяких містах може пройти не в листопаді, як очікується, а в грудні у зв'язку з можливою судовою тяганиною.

Цю інформацію підтвердив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в коментарі "Українським новинам", пише RegioNews

За словами Сергія Дубовика, згідно з календарним планом, проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені до 6 листопада, а згідно з Виборчим кодексом в містах з понад 75 тисяч виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну.

Дубовик пояснив, що, якщо результати виборів будуть оскаржувати в суді, то другий тур відкладеться ще на тиждень.

На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим більше, ніхто не сказав, що ці результати не будуть оскаржені. В такому випадку вибори змістяться до прийняття рішення судом. Судовий розгляд - це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися і на початку грудня", - пояснив Дубовик.

Нагадаємо, "Слуги народу" подадуться в поліцію через порушення на виборчих дільницях.