"Слуги народу" подадуться в поліцію через порушення на виборчих дільницях

Зараз партійні структури готуються до позовів

Зараз партійні структури готуються до позовів

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У партії "Слуга народу" готують позови щодо порушень та спроб фальсифікацій на виборчих дільницях.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 26 жовтня, пише RegioNews.

"Вночі ситуація на виборчих дільницях була, як завжди, трохи напружена. Було багато порушень, і спроб фальсифікацій. Ми це все накопичили. Зараз наші партійні структури готуються до позовів, десь вже вони пішли", - сказав він.

Він зазначив, що такі моменти виборчого процесу потрібно висвітлювати, та намагатися їх вирішити на користь постраждалої сторони.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що партія "Слуга народу”, за результатами обробки 49% протоколів, лідирує на виборах до обласних рад.