Екзит-пол: Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі

Чинний градоначальник набрав переконливих 60% голосів виборців

Чинний градоначальник набрав переконливих 60% голосів виборців

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі діючий міський голова Володимир Буряк впевнено перемагає на виборах мера, а його партія «Єднання» лідирує на виборах до міської та обласної рад.