Екзит-пол: Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі
Чинний градоначальник набрав переконливих 60% голосів виборців
Чинний градоначальник набрав переконливих 60% голосів виборців
У Запоріжжі діючий міський голова Володимир Буряк впевнено перемагає на виборах мера, а його партія «Єднання» лідирує на виборах до міської та обласної рад.
Муніципальний телеканал Z провів екзит-пол, опитавши 8200 осіб на 149 виборчих дільницях у всіх районах Запоріжжя, передає RegioNews.
За даними екзит-полу попередні результати виборів у мери Запоріжжя виглядають так:
- Володимир Буряк 60,6%
- Віталій Тишечко 14,8%
- Валерій Прозапас 11,4%
- Віталій Рябцев 3,6%
Результати екзит-полу виборів у Запорізька міськрада:
- Партія Буряка "Єднання" 25,2%
- "Слуга народу" 18,9%
- ОПЗЖ 14,8%
- "Європейська солідарність" 13,4%
- "Нова політика" 4,5%
- Партія Шарія 4,3%
Результати екзит-полу виборів у Запорізька обласна рада:
- Партія Буряка "Єднання" 24,4%,
- "Слуга народу" - 19,6%,
- ОПЗЖ 15,5%,
- "Європейська Солідарність" – 13,5%.
- "Нова політика" 4,9%
- Партія Шарія - 4,7%
Нагадаємо, екзит-пол: у Львові доля мерського крісла буде вирішуватися у другому турі .
У Кривому Розі більшість голосів отримав чинний мер Вілкул - екзит-полВсі новини »
25 жовтня 2020, 21:17Екзит-пол: у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі
25 жовтня 2020, 21:14Що українці відповіли на питання Зеленського: попередні результати опитування
25 жовтня 2020, 21:00
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос