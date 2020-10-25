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25 жовтня 2020, 21:28 2

Екзит-пол: Володимир Буряк перемагає на виборах у Запоріжжі

25 жовтня 2020, 21:28 2
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі діючий міський голова Володимир Буряк впевнено перемагає на виборах мера, а його партія «Єднання» лідирує на виборах до міської та обласної рад.

Муніципальний телеканал Z провів екзит-пол, опитавши 8200 осіб на 149 виборчих дільницях у всіх районах Запоріжжя, передає RegioNews.

За даними екзит-полу попередні результати виборів у мери Запоріжжя виглядають так:

  • Володимир Буряк 60,6%
  • Віталій Тишечко 14,8%
  • Валерій Прозапас 11,4%
  • Віталій Рябцев 3,6%

Результати екзит-полу виборів у Запорізька міськрада:

  • Партія Буряка "Єднання" 25,2%
  • "Слуга народу" 18,9%
  • ОПЗЖ 14,8%
  • "Європейська солідарність" 13,4%
  • "Нова політика" 4,5%
  • Партія Шарія 4,3%

Результати екзит-полу виборів у Запорізька обласна рада:

  • Партія Буряка "Єднання" 24,4%,
  • "Слуга народу" - 19,6%,
  • ОПЗЖ 15,5%,
  • "Європейська Солідарність" – 13,5%.
  • "Нова політика" 4,9%
  • Партія Шарія - 4,7%

Нагадаємо, екзит-пол: у Львові доля мерського крісла буде вирішуватися у другому турі .

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