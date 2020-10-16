У Запоріжжі перекинулася маршрутка: постраждали пасажири
У Запоріжжі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинулася маршрутка із 18 пасажирами.
Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області, в результаті аварії постраждав водій та двоє пасажирів — їх госпіталізували, передає RegioNews.
"Сьогодні, 16 жовтня, близько 9 години ранку... надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чарівній у місті Запоріжжя сталася аварія з постраждалими”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda, 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження.
"Внаслідок чого відбулося перекидання маршрутного мікроавтобуса. На момент аварії у салоні перебувало 18 пасажирів. Водія мікроавтобуса та двох його пасажирів, особисті дані яких на даний час встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зі слів медиків, життю постраждалих нічого не загрожує”, — йдеться у повідомленні.
Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно у Яремче авто з 5 людьми зірвалося в урвище, є загиблі.