У Запоріжжі перекинулася маршрутка: постраждали пасажири

Постраждалим нічого не загрожує

Постраждалим нічого не загрожує

Фото: Нацполіція

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області, в результаті аварії постраждав водій та двоє пасажирів — їх госпіталізували, передає RegioNews.

"Сьогодні, 16 жовтня, близько 9 години ранку... надійшло повідомлення про те, що на вулиці Чарівній у місті Запоріжжя сталася аварія з постраждалими”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що водій автомобіля Skoda, 1960 року народження, здійснюючи виїзд на вулицю Уральську, не надав дорогу та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням чоловіка 1980 року народження.

"Внаслідок чого відбулося перекидання маршрутного мікроавтобуса. На момент аварії у салоні перебувало 18 пасажирів. Водія мікроавтобуса та двох його пасажирів, особисті дані яких на даний час встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зі слів медиків, життю постраждалих нічого не загрожує”, — йдеться у повідомленні.

Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно у Яремче авто з 5 людьми зірвалося в урвище, є загиблі.