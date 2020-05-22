Мер Запоріжжя Буряк звинуватив ОДА у затягуванні відкриття аеропорту

Володимир Буряк проситиме втрутитися у ситуацію Верховну Раду, президента і уряд

Фото: Запорізька міська рада

Володимир Буряк проситиме втрутитися у ситуацію Верховну Раду, президента і уряд

У Запоріжжі не можуть ввести в експлуатацію новий пасажирський термінал аеропорту через умисне затягування бюрократичних процедур в ОДА та державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ), вважає мер міста

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк переконаний, що ОДА свідомо затягує запуск нового аеропорту.

Про це мер написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

…складається враження, що в декого думки лише про майбутні вибори і про те, як насолити особисто мені",- вважає Володимир Буряк.

Міський голова розповів, що з квітня на підписі в облдержадміністрації лежить титул будівництва нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту "Запоріжжя".

Півтора місяці документ не підписують щоразу з нових причин.

…Я постійно особисто намагаюся вирішити це питання, щоб отримати необхідні підписи, отримую у відповідь обіцянки, а потім знову все йде по колу, - обурююється мер. - Все йде до того, щоб не дати нам запустити термінал "як Буряк обіцяв".

Міський голова Запоріжжя готує на сесію міської ради звернення з вимогою втрутитися в ситуацію до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради України.

Нагадаємо, що в Запорізькій ОДА незабаром зміниться керівник.

Як писало RegioNews Кабмін погодив звільнення з посади голови ОДА Віталія Туринка і призначення на цю посаду Віталія Боговіна.