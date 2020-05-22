Мер Запоріжжя Буряк звинуватив ОДА у затягуванні відкриття аеропорту
У Запоріжжі не можуть ввести в експлуатацію новий пасажирський термінал аеропорту через умисне затягування бюрократичних процедур в ОДА та державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ), вважає мер міста
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк переконаний, що ОДА свідомо затягує запуск нового аеропорту.
Про це мер написав на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
…складається враження, що в декого думки лише про майбутні вибори і про те, як насолити особисто мені",- вважає Володимир Буряк.
Міський голова розповів, що з квітня на підписі в облдержадміністрації лежить титул будівництва нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту "Запоріжжя".
Півтора місяці документ не підписують щоразу з нових причин.
…Я постійно особисто намагаюся вирішити це питання, щоб отримати необхідні підписи, отримую у відповідь обіцянки, а потім знову все йде по колу, - обурююється мер. - Все йде до того, щоб не дати нам запустити термінал "як Буряк обіцяв".
Міський голова Запоріжжя готує на сесію міської ради звернення з вимогою втрутитися в ситуацію до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради України.
ВИМАГАЮ ВІДКРИТИ АЕРОПОРТ! Наш новий пасажирський термінал збудовано! Але очевидно, що він – кістка в горлі для...Опубліковано Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья Пʼятниця, 22 травня 2020 р.
Нагадаємо, що в Запорізькій ОДА незабаром зміниться керівник.
Як писало RegioNews Кабмін погодив звільнення з посади голови ОДА Віталія Туринка і призначення на цю посаду Віталія Боговіна.
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