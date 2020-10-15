Кандидат у мери Запоріжжя від "Слуги народу" має намір подати позов до мера Буряка

Позов стосуватиметься неефективної кредитної політики міста

Позов стосуватиметься неефективної кредитної політики міста

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Кандидат у мери Запоріжжя від "Слуги народу" Віталій Тишечко повідомив про намір подати колективний позов до чинного міського голови Володимира Буряка з вимогою відшкодувати матеріальні збитки, "завдані шляхом прийняття неефективних управлінських рішень".

Про це пише RegioNews з посиланням на "Главком".

Про намір подати позов Тишечко, а також кандидати в депутати Запорізької міськради від "Слуги народу" Олексій Гиренко, Владислав Погорєлов та Ірина Куліш заявили на партійній пресконференції.

До початку каденції чинного мера бюджет міста був профіцитним. Місцевий борг на кінець 2019 року складав 1,026 млрд грн. Місцевий борг бюджету міста станом на 31 грудня 2020 року буде 1,477 млрд грн. Тобто за рік борг міського бюджету зріс майже на пів мільярда гривень. Але це не межа. Відповідно до показників прогнозу бюджету міста на 2021–2022 роки межа загального обсягу місцевого боргу становить 3,5 млрд грн. Це половина від загального бюджету Запоріжжя на цей рік. З огляду на динаміку, скоро все місто буде працювати тільки на повернення боргів", – розповів Віталій Тишечко.



Кандидати від "Слуги народу" також вважають, що кредитні кошти міська влада витрачала неефективно. Частину грошей спрямували на розвиток аеропорту Запоріжжя, за фактом діяльності менеджменту якого відкрито чотири кримінальні провадження.



Тишечко вважає, що дії міської влади в частині оформлення кредитів "суперечать інтересам городян і законодавству". Він заявив, що причетних до таких рішень чиновників необхідно притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, у Запоріжжі обстріляли авто кандидата у депутати міської ради.