У Запоріжжі обстріляли авто кандидата у депутати міської ради

Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно

Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно

Фото: Нацполіція України

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Запорізької області.

15 жовтня близько 18-20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля "Фольксваген Кадді".

В ході проведення першочергових заходів особу порушника встановили. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження.

Під час проведення огляду його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати.

Зброя буде направлена на проведення експертного дослідження, а її власника доставили до Комунарського відділення поліції для дачі пояснень.

Вирішується питання правової кваліфікації вказаної події.

Нагадаємо, В Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців.