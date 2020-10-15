У Запоріжжі обстріляли авто кандидата у депутати міської ради
Запорізька поліція встановлює обставини пошкодження автомобіля кандидата в депутати міської ради
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Запорізької області.
15 жовтня близько 18-20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля "Фольксваген Кадді".
В ході проведення першочергових заходів особу порушника встановили. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження.
Під час проведення огляду його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати.
Зброя буде направлена на проведення експертного дослідження, а її власника доставили до Комунарського відділення поліції для дачі пояснень.
Вирішується питання правової кваліфікації вказаної події.
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