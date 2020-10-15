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15 жовтня 2020, 22:10 5

У Запоріжжі обстріляли авто кандидата у депутати міської ради

15 жовтня 2020, 22:10 5
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Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно
Фото: Нацполіція України
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Запорізька поліція встановлює обставини пошкодження автомобіля кандидата в депутати міської ради

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Запорізької області.

15 жовтня близько 18-20 до чергової частини Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від кандидата в депутати міської ради, 1965 року народження про те, що на вулиці Приватній невідома особа з невстановленого предмету здійснила постріл у бік її автомобіля "Фольксваген Кадді".

В ході проведення першочергових заходів особу порушника встановили. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження.

Під час проведення огляду його домоволодіння по вулиці Приватній вилучена пневматична гвинтівка, з якої, за попередніми даними, пошкоджено автівку кандидата в депутати.

Зброя буде направлена на проведення експертного дослідження, а її власника доставили до Комунарського відділення поліції для дачі пояснень.

Вирішується питання правової кваліфікації вказаної події.

Нагадаємо, В Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців.

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