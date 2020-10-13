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13 жовтня 2020, 17:39 1

У Бердянську достроково припинили діяльність ТВК

13 жовтня 2020, 17:39 1
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Тервиборчком грубо порушив чинне законодавство
Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія (ЦВК) достроково припинила діяльність Бердянської територіальної виборчої комісії (ТВК).

Про це йдеться на сайті ЦВК, інформує RegioNews.

На протиправну діяльність ТВК поскаржилися її члени у колективному зверненні, а також партії та кандидати, які вважають рішення комісії протиправними. Зокрема, йдеться про рішення територіальної комісії про реєстрацію партії "За майбутнє" всупереч постанові Третього апеляційного адміністративного суду.

Як відомо, 27 вересня Бердянська міська ТВК зареєструвала список кандидатів на посади депутатів Бердянської міської ради від політичної партії "За майбутнє" попри те, що у поданому списку кандидатів було недотримано гендерних квот. 6 жовтня Третій апеляційний адміністративний суд визнав рішення ТВК протиправним та зобов'язав скасувати його, але на засіданні комісії 7 жовтня її члени не змогли дійти згоди щодо скасування реєстрації.

За підсумками розгляду наявних документів та інших матеріалів ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Бердянською міською ТВК законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

Нова ТВК має не пізніше 20 години 14 жовтня привести свої рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства та рішеннями судів, та відзвітувати перед Центрвиборчкомом.

Нагадаємо, раніше ЦВК достроково розпустила увесь склад Васильківської і Кагарлицької ТВК.

вибори порушення Бердянськ ЦВК ТВК Запорізька область
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