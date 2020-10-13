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13 жовтня 2020, 16:25 4

ЦВК пояснила, як проголосувати людям із ГРВІ та коронавірусом

13 жовтня 2020, 16:25 4
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Документи для голосування вдома можна подати до 23 жовтня
Документи для голосування вдома можна подати до 23 жовтня
Фото: flickr
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У Центральній виборчій комісії розповіли, як проголосувати на місцевих виборах громадянам, які хворіють на ГРВІ та COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Згідно із алгоритмом, якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Якщо ж він перебуває на самоізоляції через хворобу, то зможе проголосувати вдома.

Для цього необхідно написати заяву в довільній формі, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Після чого документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування”, - повідомили в ЦВК.

Так само потрібно діяти, якщо у родича підтвердили зараження коронавірусом і, у зв'язку з цим, виборець перебуває на самоізоляції.

У ЦВК додали, що документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня. Ті, хто знаходяться на лікуванні в лікарні, зможуть проголосувати в медичному закладі.

У Комісії також зазначили, що для голосування необхідно при собі мати власну ручку.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили особливості голосування з паспортом в додатку "Дія".

ЦВК Місцеві вибори голосування ГРВІ коронавірус
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