ЦВК пояснила, як проголосувати людям із ГРВІ та коронавірусом

Документи для голосування вдома можна подати до 23 жовтня

Документи для голосування вдома можна подати до 23 жовтня

Фото: flickr

У Центральній виборчій комісії розповіли, як проголосувати на місцевих виборах громадянам, які хворіють на ГРВІ та COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Згідно із алгоритмом, якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Якщо ж він перебуває на самоізоляції через хворобу, то зможе проголосувати вдома.

Для цього необхідно написати заяву в довільній формі, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Після чого документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування”, - повідомили в ЦВК.

Так само потрібно діяти, якщо у родича підтвердили зараження коронавірусом і, у зв'язку з цим, виборець перебуває на самоізоляції.

У ЦВК додали, що документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня. Ті, хто знаходяться на лікуванні в лікарні, зможуть проголосувати в медичному закладі.

У Комісії також зазначили, що для голосування необхідно при собі мати власну ручку.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили особливості голосування з паспортом в додатку "Дія".