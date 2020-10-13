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13 октября 2020, 17:39 1

В Бердянске досрочно прекратили деятельность ТИК

13 октября 2020, 17:39 1
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Горизбирком грубо нарушил действующее законодательство
Горизбирком грубо нарушил действующее законодательство
Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) досрочно прекратила деятельность Бердянской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Об этом говорится на сайте ЦИК, передает RegioNews.

На противоправную деятельность ТИК пожаловались ее члены в коллективном обращении, а также партии и кандидаты, которые считают решение комиссии противоправными. В частности, речь идет о решение территориальной комиссии о регистрации партии "За будущее" вопреки постановлении Третьего апелляционного административного суда.

Как известно, 27 сентября Бердянская городская ТИК зарегистрировала список кандидатов на должности депутатов Бердянского городского совета от политической партии "За будущее" несмотря на то, что в представленном списке кандидатов было несоблюдены гендерных квот. 6 октября Третий апелляционный административный суд признал решение ТИК противоправным и обязал отменить его, но на заседании комиссии 7 октября ее члены не смогли прийти к согласию относительно отмены регистрации.

По итогам рассмотрения имеющихся документов и иных материалов ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Бердянской городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Новая ТИК не позднее 20 часов 14 октября привести свои решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства и решениями судов, и отчитаться перед Центризбиркомом.

Напомним, ранее ЦИК досрочно распустила весь состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК.

выборы нарушения Бердянск ЦИК ТИК Запорожская область
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