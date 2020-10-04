ЦВК достроково розпустила увесь склад Васильківської і Кагарлицької ТВК

Нові склади ТВК мають бути сформовані до 5 жовтня

Нові склади ТВК мають бути сформовані до 5 жовтня

Фото: flickr

Про це пише RegioNews з покликанням на офіційний сайт ЦВК.

Наголошено, що до ЦВК надійшла скарга від партії "За майбутнє", у якійсь йшлося про протиправну відмову в реєстрації кандидата на посаду Васильківського міського голови Поповича В.Ф. від цієї партії.

Розглянувши скарги, інші наявні матеріали, а також пояснення Васильківської міської ТВК, Комісія зауважила, що наслідком протиправної бездіяльності цієї комісії стало позбавлення суб’єкта виборчого процесу гарантованого Конституцією України та Кодексом права на участь у виборах.

Відтак ЦВК достроково припинила повноваження всього її складу.

Васильківську міську ТВК після сформування її нового складу зобов’язано до 21 години 5 жовтня 2020 року включно повторно розглянути питання щодо реєстрації кандидата на посаду Васильківського міського голови Поповича В.Ф на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, прийняти рішення та невідкладно надіслати до ЦВК його копію.

Також ЦВК розформувала весь склад виборчої комісії у Кагарлику через ідентичне порушення - бездіяльність комісії щодо реєстрації 4-ох кандидатів у депутати Кагарлицької міської ради від "Нашого краю".

Після розглядання скарги ЦВК зазначила, що наслідком протиправної бездіяльності цієї комісії стало позбавлення партії гарантованого Конституцією України та Виборчим кодексом України права на участь у виборах. Окрім того, Комісія звернула увагу на порушення порядку ведення діловодства цією виборчою комісією. Відтак рішенням ЦВК було достроково припинено повноваження всього складу Кагарлицької ТВК.

ЦВК зобов’язала Кагарлицьку міську ТВК після сформування її нового складу до 21 години 5 жовтня 2020 року повторно розглянути питання щодо реєстрації кандидатів у депутати від Київської обласної організації Політичної партії "НАШ КРАЙ", прийняти рішення та невідкладно надіслати до Комісії його копію.

Нагадаємо, "Слугу народу” в Київській області звинуватили в знятті кандидатів і підміні списків.