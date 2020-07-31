У Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії

Представники демократичних сил підписали меморандум

Представники демократичних сил підписали меморандум

Фото: zanoza-news.com

Сьогодні, 31 липня, після мітингу під мерією, представники партій "Голос", "Народного Руху України", "Демсокира" і "Сила людей" підписали меморандум про об'єднання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zanoza-news.com.

Партії сподіваються відібрати голоси у "Оппоблоку" і пройти до міськради, набравши хоча б прохідні 5%.

Нагадаємо, за даними соціологів партія Володимира Буряка "Єднання" та "Слуги народу" мають найвищі стартові рейтинги на виборах Запорізької міської ради.