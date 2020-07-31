У Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії
Представники демократичних сил підписали меморандум
Представники демократичних сил підписали меморандум
Сьогодні, 31 липня, після мітингу під мерією, представники партій "Голос", "Народного Руху України", "Демсокира" і "Сила людей" підписали меморандум про об'єднання.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zanoza-news.com.
Партії сподіваються відібрати голоси у "Оппоблоку" і пройти до міськради, набравши хоча б прохідні 5%.
Нагадаємо, за даними соціологів партія Володимира Буряка "Єднання" та "Слуги народу" мають найвищі стартові рейтинги на виборах Запорізької міської ради.
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