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31 липня 2020, 16:55 2

У Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії

31 липня 2020, 16:55 2
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Представники демократичних сил підписали меморандум
Представники демократичних сил підписали меморандум
Фото: zanoza-news.com
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Сьогодні, 31 липня, після мітингу під мерією, представники партій "Голос", "Народного Руху України", "Демсокира" і "Сила людей" підписали меморандум про об'єднання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zanoza-news.com.

Партії сподіваються відібрати голоси у "Оппоблоку" і пройти до міськради, набравши хоча б прохідні 5%.

Нагадаємо, за даними соціологів партія Володимира Буряка "Єднання" та "Слуги народу" мають найвищі стартові рейтинги на виборах Запорізької міської ради.

вибори партїї горсовет Голос Запоріжжя
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