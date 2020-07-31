В Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии

Представители демократических сил подписали меморандум

Представители демократических сил подписали меморандум

Фото: zanoza-news.com

Сегодня, 31 июля, после митинга под мэрией, представители партий "Голос", "Народного Руху України", "Демсокира" и "Сила людей" подписали меморандум об объединении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zanoza-news.com.

Партии надеются отобрать голоса у "Оппоблока" и пройти в горсовет, набрав хотя бы проходные 5%.

Напомним, по данным социологов партия Владимира Буряка "Единение" и "Слуги народа" имеют наивысшие стартовые рейтинги на выборах Запорожского городского совета.