18:32  31 июля
В Офисе президента возразили, что кортеж главы государства систематически нарушает ПДД
14:27  31 июля
ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко
17:37  31 июля
Сводка ООС: с начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
31 июля 2020, 16:55 2

В Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии

31 июля 2020, 16:55 2
Читайте також українською мовою
Представители демократических сил подписали меморандум
Представители демократических сил подписали меморандум
Фото: zanoza-news.com
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 31 июля, после митинга под мэрией, представители партий "Голос", "Народного Руху України", "Демсокира" и "Сила людей" подписали меморандум об объединении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zanoza-news.com.

Партии надеются отобрать голоса у "Оппоблока" и пройти в горсовет, набрав хотя бы проходные 5%.

Напомним, по данным социологов партия Владимира Буряка "Единение" и "Слуги народа" имеют наивысшие стартовые рейтинги на выборах Запорожского городского совета.

выборы партии горсовет Голос Запорожье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Возле дома, в котором живет мэр Запорожья, работают спецслужбы
31 июля 2020, 16:43
Зеленский уволил председателя Запорожской РГА, который покинул "Слугу народа"
31 июля 2020, 11:09
Киев поделят на 10 округов для выборов мэра - ЦИК
31 июля 2020, 08:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »