В Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии
Представители демократических сил подписали меморандум
Представители демократических сил подписали меморандум
Сегодня, 31 июля, после митинга под мэрией, представители партий "Голос", "Народного Руху України", "Демсокира" и "Сила людей" подписали меморандум об объединении.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zanoza-news.com.
Партии надеются отобрать голоса у "Оппоблока" и пройти в горсовет, набрав хотя бы проходные 5%.
Напомним, по данным социологов партия Владимира Буряка "Единение" и "Слуги народа" имеют наивысшие стартовые рейтинги на выборах Запорожского городского совета.
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