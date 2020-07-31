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Київ поділять на 10 округів для виборів мера - ЦВК
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31 липня 2020, 08:46 6

Київ поділять на 10 округів для виборів мера - ЦВК

31 липня 2020, 08:46 6
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Межі округів збігаються з межами районів столиці
Межі округів збігаються з межами районів столиці
Фото: ЦВК
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У Центральній виборчій комісії прийняли рішення щодо формування районних виборчих комісій та утворення територіальних виборчих округів у містах з кількістю виборців 2 млн і більше. ЦВК також ухвалила рішення щодо поділу Києва на округи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба комісії.

Так, Київ поділять на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів столиці. У ЦВК додали, що рішення про утворення цих виборчих округів не приймається.

У той же час, територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією.

Зазначається, що склад районних у місті Києві виборчих комісій ЦВК має сформувати до 10 серпня 2020 року включно.

Нагадаємо, раніше спискер парламенту Дмитро Разумков назвав ймовірну явку на місцевих виборах.

вибори Київ мер ЦВК Район
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