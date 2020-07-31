Київ поділять на 10 округів для виборів мера - ЦВК

Межі округів збігаються з межами районів столиці

Межі округів збігаються з межами районів столиці

Фото: ЦВК

У Центральній виборчій комісії прийняли рішення щодо формування районних виборчих комісій та утворення територіальних виборчих округів у містах з кількістю виборців 2 млн і більше. ЦВК також ухвалила рішення щодо поділу Києва на округи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба комісії.

Так, Київ поділять на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів столиці. У ЦВК додали, що рішення про утворення цих виборчих округів не приймається.

У той же час, територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією.

Зазначається, що склад районних у місті Києві виборчих комісій ЦВК має сформувати до 10 серпня 2020 року включно.

Нагадаємо, раніше спискер парламенту Дмитро Разумков назвав ймовірну явку на місцевих виборах.