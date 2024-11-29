Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації

Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запроваджено нову систему бронювання військовозобов’язаних, а ще українці чекатимуть на так звану «тисячу Зеленського». RegioNews розбирався, коли саме і яким чином набудуть чинності усі нові норми

Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запроваджено нову систему бронювання військовозобов’язаних, а ще українці чекатимуть на так звану «тисячу Зеленського». RegioNews розбирався, коли саме і яким чином набудуть чинності усі нові норми

Підвищення податків

Ще 10 жовтня Верховна Рада проголосувала за прийняття законопроєкту щодо підвищення податків. Втім, президент Володимир Зеленський підписав цей документ лише 28 листопада 2024 року. Таким чином з 1 грудня на українців чекає підвищення податків. Насамперед це стосується підвищення військового збору з 1,5% до 5% на усі доходи фізичних осіб, зокрема, і заробітні плати. Наразі податки на зарплату складають 19,5%, а з 1 грудня становитимуть вже 23%. Але для військовослужбовців військовий збір залишиться на рівні 1,5%.

Підвищення військового збору запроваджено і для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 1, 2 та 4 груп. Він становитиме 10% від мінімальної заробітної плати на перше число місяця. Якщо враховувати, що наразі мінімальна зарплата складає 8000 гривень, то щомісяця ФОПи мають сплачувати додатково 800 гривень до усіх інших податків. А от що стосується ФОПів спрощеної системи оподаткування, то для них запроваджується військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку 3 групи.

Ставка податку на прибуток для банків підвищується одразу до 50% за поточний рік, а для підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, буде визначено розмір авансових внесків з податку на прибуток. В уряді вже заявили, що підвищення податків для українців принесе понад 140 млрд гривень до бюджету наступного року.

Бронювання від мобілізації

З 1 грудня набувають чинності нові норми бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на різноманітних підприємствах. Головним нововведенням стане те, що замість паперової тяганини увесь процес бронювання буде цифровізованим за допомогою порталу "Дія". Тобто, бронювання стане виключно в електронному форматі, а в паперовому вигляді документи на бронювання неможливо буде подати.

Загалом в уряді вирішили повністю перезавантажити увесь процес бронювань, що вже були здійснені раніше. Таким чином потрібно буде провести повторне бронювання усіх працівників, які мали відстрочки на момент вступу в силу нових правил відстрочки від мобілізації, а чинні відстрочки будуть діяти до 28 лютого 2025 року.

До кінця лютого 2025 року усі підприємства, що мають статус критичних, мають підтвердити відповідність новим критеріям. Як тільки підприємство знову підтвердить свою критичну важливість, їхні керівники ще раз мають через портал "Дія" надати списки працівників, які мають бути заброньовані. Як і раніше критично важливі підприємства можуть забронювати 50% свого персоналу. І нарешті найголовніше нововведення стосується зарплат тих, кого хоче забронювати підприємство. Отже, заброньований працівник має отримувати не менше 20 тис. гривень на місяць і ця зарплата має бути абсолютно "білою".

Тисяча гривень від президента

1 грудня мають розпочатися виплати так званої "тисячі Зеленського". Фінансову допомогу за анонсами влади зможуть отримати українці яким виповнилося 18 років. На момент подачі заявки такі громадяни мають перебувати на території України, але тимчасово окупована територія не підходить під ці параметри. Скерована така ініціатива на підтримку населення у зимовий період. До того ж один з батьків також може звернутися для отримання допомоги у розмірі однієї тисячі гривень на кожного з неповнолітніх дітей.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно мати застосунок "Дія" в якому слід пройти ідентифікацію та автентифікацію, що підтверджує перебування особи в Україні. Після цього слід обрати в меню послугу "Зимова підтримка" і подати заявку на її отримання. Окремо слід наголосити, що на дітей таку допомогу теж можна отримати через "Дію", але це можливо лише, коли у застосунку відображається актовий запис про їхнє народження. Крім того, вже офіційно оголошено, що пенсіонери старші за 60 років або ж громадяни з інвалідністю 1 та 2 груп, які отримують пенсію через "Укрпошту", можуть також таким способом отримати і "тисячу від Зеленського".

Отримані кошти можна буде витратити на сплату за комунальні послуги, мобільний зв’язок, страхування, придбати книги, полікуватися або ж задонатити на потреби Збройних Сил України.

Відкриють Подільський міст у Києві

З 1 грудня мають відкрити для руху приватного транспорту столичний довгобуд — Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Його почали зводити ще у першій половині 90-х років і за планами мали відкрити на початку 2000-х років. Разом з автомобільним рухом мостом мала пролягати гілка метрополітену. Втім, досі мостовий перехід повноцінно так і не запрацював. Наприкінці 2023 року було відкрито автобусний маршрутний, який сполучав центр міста зі станцією метро "Лівобережна" з проїздом через Русанівські сади. Втім, якогось великого попиту цей маршрут не здобув. 1 грудня 2024 року анонсовано відкриття мосту для приватного транспорту, але окрім вантажівок. Таким чином з правого берега новим мостом можна буде дістатися житлового масиву "Троєщина". Для цього будівельники навіть звели тунель під залізничним полотном в районі станції міської електрички "Троєщина-2". Крім цього, обіцяють запустити одразу два автобусні маршрути Подільським мостом. Наприклад, автобус маршруту №110 курсуватиме від вулиці Милославської до станції метро "Площа українських героїв". Маршрут №112 пролягатиме від вулиці Івана Микитенка до станції метро "Лук’янівська".