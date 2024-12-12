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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
12 грудня 2024, 13:42

Інформаційна політика в Україні: що не так з комунікацією в умовах війни?

12 грудня 2024, 13:42
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Стосовно проблеми комунікацій. Вам не здається, що закордонні медіа (насамперед американські) замінили в нас офіційні канали інформування?
Стосовно проблеми комунікацій. Вам не здається, що закордонні медіа (насамперед американські) замінили в нас офіційні канали інформування?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Пʼятихвилинок президента точно недостатньо. Тим більше, що президент не має говорити деякі речі в умовах інформаційного протистояння.

Де речник президента? Де поділися всі "позаштатні речники – радники"?

Не можуть коментатори, навіть навколовладні, навіть експерти, компетентно коментувати питання на кшталт:

"Про що говорили у Великій Британії з росіянами?"

"Які домовленості були у делегації у Вашингтоні?"

"Яка саме балістична ракета була спрямована на Україну?"

"Чи є загроза повторення цієї спроби залякати українців та європейців?"

Для цього є систематичні брифінги для медіа, інтервʼю з українськими журналістами, регулярні прес-релізи.

Треба вже з цим нарешті щось робити!

війна ЗМІ медіа комунікація президент
 
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