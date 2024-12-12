Інформаційна політика в Україні: що не так з комунікацією в умовах війни?

Стосовно проблеми комунікацій. Вам не здається, що закордонні медіа (насамперед американські) замінили в нас офіційні канали інформування?

Стосовно проблеми комунікацій. Вам не здається, що закордонні медіа (насамперед американські) замінили в нас офіційні канали інформування?

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Пʼятихвилинок президента точно недостатньо. Тим більше, що президент не має говорити деякі речі в умовах інформаційного протистояння. Де речник президента? Де поділися всі "позаштатні речники – радники"? Не можуть коментатори, навіть навколовладні, навіть експерти, компетентно коментувати питання на кшталт: "Про що говорили у Великій Британії з росіянами?" "Які домовленості були у делегації у Вашингтоні?" "Яка саме балістична ракета була спрямована на Україну?" "Чи є загроза повторення цієї спроби залякати українців та європейців?" Для цього є систематичні брифінги для медіа, інтервʼю з українськими журналістами, регулярні прес-релізи. Треба вже з цим нарешті щось робити!

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